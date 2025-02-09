Kahramanmaraş Kurtuluş ve Deprem Şehitleri Anma Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’ten gelen 105 sporcunun katılımıyla Osman Sayın Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yarışmada, 6 kategoride bay ve bayan olmak üzere toplam 12 branşta sporcular kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporculara 1. 2. ve 3.’lük madalyaları takdim edilirken, kulüpler sıralamasında dereceye giren ilk dört takıma kupaları verildi. Etkinlik, sporcuların yoğun ilgisi ve izleyicilerin coşkulu desteğiyle tamamlandı.