Yavşan Yaylası Tabiat Parkında ilk kez gerçekleştirilen Büyükler Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonasına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı – AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur İle Federasyon Yetkilileri, Güreş İhtisas Kulübü Başkanı Yaşar Hopur, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, güreş severler ve spor camiası katılım sağladı.

12 il 30 kulüpten 450 sporcunun katılım sağladığı Büyükler Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonasında pehlivanlar güreş severlere kıran kırana müsabakalar izletti.

Kahramanmaraş’ta ilk kez gerçekleştirilen Büyükler Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur “dünyada nadir olan yerlerden birisi olan Yavşan yaylamızın tanıtımına katkı da bulunmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti” diye konuştu.

Başpehlivanlıkta Avrupa ve Dünya Şampiyonu Fatih Yaşarlı 1.olurken takım sıralaması Ankara 1. Kahramanmaraş 2. Tokat ise 3.lüğü elde etti.