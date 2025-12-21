Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarla önemli sonuçlar elde etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Aralık 2025 tarihinde Türkoğlu ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, suçüstü yakalanan 3 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 13 bin 720 adet sentetik ecza hap, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 10 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda ise 43 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, toplumun huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.