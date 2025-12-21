Kahramanmaraş’ta Batı Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada otomobil alev alırken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri Yolu Zirve Tekstil ışıklarını geçen 46 AFN 654 plakalı otomobilin sürücüsü M.B.A., Üniversite Kavşağı istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjde bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yol üzerinde ters yönde durdu.
Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Kazada yaralanan sürücü M.B.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.