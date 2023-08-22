Yozgat'ın Sorgun ilçesinde önceki gece, Sivas- Yozgat kara yolunda, korkunç bir kaza yaşandı.

Sivas'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada, 63 yaşındaki otobüs şoförü Adem Tatlısu dahil 12 kişi hayatını kaybederken 18 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası, çeşitli kentlerde toprağa verildi.

Şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi.

Öte yandan yapılan ön otopside otobüs şoförünün kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği ifade edildi.





Cenazesi defnedildi

3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Adem Tatlısu'nun cenazesi memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çukurbelen köyüne getirdi.

Burada öğle namazının ardından kılınan ve yakınları ile köylülerin katıldığı cenaze namazı sonrası Tatlısu son yolculuğuna uğurlandı.