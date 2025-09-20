Aşağıgüneşli Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi önünde 15 Eylül'de iki grup arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı taş, bıçak ve sopalı kavgaya yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklandı, biri ev hapsi tedbiriyle olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Öte yandan kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.