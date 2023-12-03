Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu, silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TABANCA KAZARA ATEŞ ALDI

Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan S.D. isimli kız çocuğu babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada, tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan S.D., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.