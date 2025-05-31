Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan evde yaşayan küçük kız, fenalaşmasının ardından yere yığıldı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran çocuğa olay yerinde kalp masajı yaptı.

Kalp masajı eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırılan Maram Hac Hasan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm haberi ailesini ve çevresini yasa boğdu.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi

Maram Hac Hasan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatt