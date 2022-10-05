İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gece saatlerinde yaşanan olay, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

14 katlı binanın en üst katından yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek alt daire ve yan dairelere sıçradı.

Vatandaşlar binayı terk etti

Yangını fark eden ev sahibi kendisini dışarı atarken, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu esnada bina sakinleri de panik halinde kendilerini dışarıya atmaya başladı.

Yaşlı kadını su içererek sakinleştirdiler

Vatandaşlar arasında yaşanan korku dolu anlar, yaşlı bir kadını olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri, kadını su içererek sakinleştirdi.

Öte yandan yanan dairenin alt katında oturan ve evinde kedileri olan bir ev sahibi ise ilk başta babasını uyandırdı. Daha sonra kedilerini alarak binadan dışarı çıktı. Üşüyen kedilerini ise koynuna alarak ısıttı.

Yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere de sirayet etmeden kontrol altına aldı.

İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri ise yanan bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

"Kediler bizim onlar da çok korktular"

Binadan kedileriyle birlikte çıkan Selahattin Songür, “Patır kütür sesler çıktı. Bir şeyler devriliyordu. Daha sonra kendi odamın camından yukarı doğru baktığımda birkaç ateş parçasının yan tarafa doğru düştüğünü gördüm. Daha sonra babamı uyandırdım. Uyuyordu. Zaten duman hemen içeriye yayılmıştı. Bir parça da bizim balkona doğru düştü. Babam söndürdü. Ondan sonra herkes yavaş yavaş binayı terk etti. 14’üncü katta çıktı. Kediler bizim, onlar da çok korktular, titriyorlar.” dedi.