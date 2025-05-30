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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Köyü, sıra dışı bir hikâyeye ev sahipliği yapıyor. 80 yaşındaki Hüseyin Amca, şimdiye dek tam 15 kez evlendiğini belirterek köyün en konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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Ben Kimseyi Üzmedim, Herkesle İyi Geçindim

Hüseyin Amca, hayatı boyunca farklı dönemlerde yaptığı evliliklerle çevresinin ilgi odağı olmuş. Samimi tavırları ve hayat dolu enerjisiyle dikkat çeken Hüseyin Amca, “Ben kimseyi üzmedim, herkesle iyi geçindim. Kimi geldi, kimi gitti. Kısmet bu işler,” diyerek hayat felsefesini özetliyor.

Komşuları onun bu çok evliliğini önce şaşkınlıkla karşılamış, ancak zamanla alışmışlar. “Hüseyin Amca köyün neşesidir. Bir gün onu dinlemeden geçmez,” diyen köy sakinleri, onun anlattığı eski hikâyeleri keyifle dinliyor.

Hayatına sığdırdığı onca deneyim ve hatırayla adeta yaşayan bir tarih olan Hüseyin Amca, evlilik konusundaki tecrübelerini anlatırken gülümsetiyor: “Her kadının huyu ayrı, önemli olan saygı ve sabır,” diyerek gençlere de nasihatte bulunuyor.