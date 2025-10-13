Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştireceği toplantıda gençlik ve kadın temsilcilerini dinleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15. toplantı, saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda yapılacak.

Toplantının birinci oturumunda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri söz alacak.

İkinci oturumda ise kadın odaklı STK’lar Komisyona katkı sunacak. Katılımcılar arasında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği bulunuyor.

Komisyon, toplumun farklı kesimlerinin sesini dinleyerek, kapsayıcı ve katılımcı bir demokrasi anlayışını güçlendirmeyi, bu doğrultuda gençlerin ve kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımını artırmayı, aynı zamanda milli birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi hedefliyor.