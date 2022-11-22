15 Köklük Bir Serüven İle Lavanta Yetiştiriciliği Yolculuğuna Başlayan Afşin Belediyesi, Binlerce Köklük Bahçe Ve Yüzlerce Dekarlık Tarla İle Lavanta Yolculuğuna Devam Ediyor.

Belediyenin Üretim Alanlarını Görüp, Elde Ettiği Geliri Duyan Bölge Çiftçisi De Lavanta Ekimine Yöneldi.

Kâr Marjı Yüksek Olan Lavanta Ekiminin Yoğunlaşması Sonucu Afşin Belediyesi’nce Kurulan Lavanta Yağı Üretim Tesislerinde Üretilen Yağlar Afşin Belediyesi Tarafından Satın Alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven De Çiftçilerle Bir Araya Gelerek Üretilen Lavanta Yağlarının Karşılığı Olan Ücretleri Çiftçilere Takdim Etti.

Burada Bir Açıklama Yapan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Lavanta Yağı Alanında Her Geçen Gün Üretimin Arttığına Dikkat Çekerek Afşin’in Bu Konuda Önemli Bir Yere Sahip Olacağını İfade Etti.