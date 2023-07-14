Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu deneyen FETÖ, "cemaat" adı altında yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, milletin gayreti ve vatansever güvenlik güçleri sayesinde 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen ihanet girişimine geçit verilmedi ve asker sivil 253 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı.

Darbe girişiminde, yaklaşık 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldığı kayıtlara geçti.



