15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 22.14’te, üzerinde 'SMA' yazan bir araç yolu kapattı. Valilik, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini bir süre durdurduğunu bildirdi.

Köprüdeki olaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, araçların köprüye girişine bir süre izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

Bakan Yerlikaya, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." İfadelerini kaydetti.

Şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından köprü tekrar trafiğe açıldı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne, otomobil ise Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.