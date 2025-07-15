15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümünde düzenlenen anma programlarının ilk durağı, Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlik oldu.

Programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, üniversite rektörleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Protokol üyeleri, şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından 15 Temmuz’da vatan uğruna can veren kahramanlar bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.