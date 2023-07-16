251 şehidin adının yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi de gün boyu ziyaretçilerle doldu taştı.

Hain darbe girişiminin 7. Yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nda saygı seyri gerçekleştirdi.

Ülke genelinde demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. 200 metrelik türk bayrağı ile tekbir getirerek "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar meydanlarda toplandı.

Millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, 81 il ve 922 ilçedeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Galata Kulesi ve Haydarpaşa Tren İstasyonu'nda, 15 Temmuz'a özel video mapping gösterisi gerçekleştirildi.





