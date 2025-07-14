FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “15 Temmuz, yalnızca demokrasimizi ve millî irademizi değil, milletimizin istikbalini ve çocuklarımızın yarınlarını hedef almıştır.” dedi.

Vali Ünlüer, anma programının sabah saatlerinde başlayacağını belirterek, “Gazimizi ve 15 Temmuz şehidimizin mezarını ziyaret edeceğiz. Gün boyunca çeşitli etkinliklerle o günü anacağız. Akşam ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımızla birlikte bir kutlama ve anma programı düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ünlüer, “15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de milletimiz her türlü zorluğa karşı birlikte durmaktadır. Özellikle deprem döneminde Kahramanmaraşlılar bu duruşu tüm dünyaya göstermiştir. Yarın da aynı ruhla 15 Temmuz’u hatırlayacak ve yaşatacağız.” dedi.