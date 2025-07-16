15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıldönümünde Türkiye genelinde anlamlı etkinlikler düzenlendi. 2016’daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve milli birlik ruhunun canlı tutulması amacıyla yurt çapında camilerde dualar edildi, meydanlarda anma programları gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinasyonuyla, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye genelindeki 90 bine yakın camide eş zamanlı sela okundu.

Bu manevi çağrı, o gece halkı meydanlara yönlendiren direnişin simgesi olarak bir kez daha milletin hafızasında yer etti.

Etkinlikler kapsamında tüm il müftülüklerinde 81 bin hatmin duası yapıldı, şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetleri okundu ve sabah namazı buluşmaları düzenlendi.