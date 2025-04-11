Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin ailesine sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı ve uzun namlulu tüfekle fotoğraf gönderildiğine ilişkin şikayet üzerine harekete geçmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aileyi tehdit eden 5 şüpheli gözaltına alındı.