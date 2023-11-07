“Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası” kapsamında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinasyonunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile hayırseverimiz Kurteks Tekstil arasında 16 derslikli İlkokul yapılması için protokol imzalandı.

Dulkadiroğlu ilçemizde yapılacak olan okul için Valilik Makamında düzenlenen törende, Valimiz Mükerrem Ünlüer, hayırseverimiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından protokol imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından Valimiz Ünlüer, hayırseverimize eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, okulun ilçemize ve öğrencilerimiz adına hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Hayırseverimiz ise Vali Ünlüer’e, bu imkânı kendilerine sağladığı için teşekkür ederek Ali Kurtul İstiklal İlkokulu isminin verileceği okulun öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.