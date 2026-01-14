İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiği bilgisini verdi.

Şüphelilerin;

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları,

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları,

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 126 şüphelinin 41'i hakkında Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. 16 şüpheli tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yerlikaya, operasyonla ilgili şunları kaydetti:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."