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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç, kontrolüden çıkarak takla attı. Otomobilin kaldırıma çarpması sonucu ters dönüp durabilen sürücü ile yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı Cihan Bora K., kazada yaralandı.

Henüz reşit olmayan ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yolda savruldu.

İnegöl'deki kazada 16 yaşındaki Mustfa K. hakimiyetindeki araç, Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.

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