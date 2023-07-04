Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde 6 Mart 2015 tarihinde 17 yaşındaki Rudy Farias ardında hiçbir iz bırakmadan bir anda ortadan kayboldu. En son iki köpeğini gezdirirken görüntülenen Farias’ın evcil hayvanlarının tek başına evine dönmesi üzerine aile çocukları için kayıp ilanında bulundu. Yıllar içinde yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Farias, 8 yıl sonra canlı bir şekilde ortaya çıktı.

NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR

Kayıp olduğu 8 yıl boyunca kaldığı yere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmayan Farias’ın kendisini farklı bir kişi olarak tanıttığı ve 14 yaşında olduğunu zannettiği ifade edildi. Bir kilisenin önünde yaralı bir halde yattığını fark eden bir kişinin polise haber vermesi üzerine bulunan Farias hastanede tedavi altına alındı.