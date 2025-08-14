Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen “İlk Bisikletim” projesi kapsamında 170 yetim çocuk bisiklet sahibi oldu. Etkinlik, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmanın yanı sıra, onların fiziksel ve sosyal gelişimine de katkı sağladı.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Dulkadiroğlu Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, “Aile Yılı” çerçevesinde planlandı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM)’nda düzenlenen törende çocuklar, bisikletlerine kavuşmanın heyecanını doyasıya yaşadı.

Toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak öne çıkan proje, çocukların mutluluğunu artırmanın yanı sıra, aileler ve toplum için de önemli bir moral kaynağı oldu.