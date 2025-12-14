Askerlik görevini tamamlayıp memleketine dönen 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş, terhisinin üzerinden sadece 5 gün geçtikten sonra geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Genç asker, Kahramanmaraş’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraşlı Fatih Mehmet Taş’tan gelen acı haber, tüm aileyi ve sevenlerini yasa boğdu. Muğla Aksaz’da vatani görevini tamamlayan 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş, terhis olup memleketi Kahramanmaraş’a döndü.

Edinilen bilgiye göre, evine geldikten iki gün sonra aniden fenalaşan genç, derhal hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Taş’a beyin kanaması teşhisi konuldu ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Türk Bayrağına Sarılı Tabut Omuzlarda Taşındı

Günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Mehmet Taş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Hayatının baharında vefat eden Fatih Mehmet Taş için Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’ndeki Saçaklızade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Merhumun naaşı, defnedilmek üzere Kapıçam Şehir Mezarlığı’na götürüldü. Genç asker, ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.