19 Eylül Gaziler Günü Nedir?

Gaziler Günü, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde ve vatanın bütünlüğünü koruma yolunda canını hiçe sayarak büyük bir cesaret ve fedakârlık gösteren gazilerimizi onurlandırmak için her yıl 19 Eylül’de kutlanmaktadır.

19 Eylül Neden Gaziler Günü?

13 Eylül 1921’de kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Büyük Millet Meclisi’ne telgraf göndererek, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya müşirlik (mareşal) rütbesi ve gazilik unvanı verilmesini teklif etti.

Büyük Millet Meclisi, 19 Eylül 1921’de aldığı kararla, Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verdi. Bu tarihi gün, Türk milletinin kahraman gazilerine adanarak “Gaziler Günü” ilan edildi.

Gaziler Günü’nün Önemi

Gaziler Günü, sadece bir anma günü değil; Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük ve vatan sevgisinin simgesidir. Gazilerimizin gösterdiği fedakârlık, milletimizin varlığını ve birliğini koruma konusundaki kararlılığının en önemli göstergesidir.

Gaziler Günü Mesajları