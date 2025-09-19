Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel müdürlüğü tarafından hazırlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte orman yangınlarıyla mücadele esnasında orman yangını gönüllüleri dışındaki, Türk Kızılay’ı ve AFAD gibi kurumların dışında sivil vatandaşlar tarafından oluşturulan diğer gönüllüler ve yakınları da kanunla verilen haklardan 1 Ocak 2025 itibariyle faydalanmaya başladı.

Aynı zamanda bu yıl orman yangınlarıyla mücadele esnasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra hayatını kaybeden diğer gönüllülerde resmi olarak “şehit” sayılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

“Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, “Orman yangını gönüllüsü” ve “Diğer gönüllü” tanımı yapıldı. Böylece; orman yangını gönüllüleri dışındaki; AFAD, Kızılay vb. organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle, kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı.

Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmî olarak da “şehit” statüsüne alınmış oldu. Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir.” ifadelerine yer verdi.