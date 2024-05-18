Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikle renklendi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, gençlerin ve sporun önemine vurgu yaparak coşkulu bir şekilde kutlandı.

Kahramanmaraş'ın gençleri, 19 Mayıs ruhuyla dolup taştığı etkinlikte, sporun ve gençliğin önemine dikkat çekildi.

Programda, gençlik ve sporun toplumdaki rolüne vurgu yapılarak, gençlerin ülkenin geleceğindeki önemi üzerinde duruldu

Müzik ve dans gösterileriyle renklenen program, gençler arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı pekiştirdi.

Katılımcılar, 19 Mayıs ruhuyla dolu bu etkinlikle gençliğin ve sporun önemine bir kez daha şahit oldu.