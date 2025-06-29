Vicdansızlar 19 Yıl Sonra Yakalandı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızlar, JASAT'tan kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de 2005 Yılında Bulunan Çanta İçindeki Bebeğin Sırrı Çözüldü

16 Kasım 2005 tarihinde Elazığ-Bingöl kara yolu yakınında spor çanta içerisinde beze sarılmış halde bulunan kız bebek cesedi, yıllardır faili meçhul olarak kalmıştı. Mevcut delillerle o dönem olayın faillerine ulaşılamamıştı.

Özel Ekip Kuruldu, 4 Şüpheli Tespit Edildi

Geçtiğimiz yıl JASAT ekipleri tarafından dosya yeniden açılarak detaylı inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli belirlendi.

Bursa'da Yakalandılar, Bingöl'e Getirildiler

Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak Bingöl’e getirildi.

Anne Tutuklandı, 3 Kişiye Adli Kontrol

Yapılan detaylı çalışmalar sonucu D.A. isimli kadının evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiği bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A. tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

JASAT Faili Meçhul Cinayetlerde Başarı Sağladı

Bakan Yerlikaya ayrıca, JASAT'ın bu yıl incelemeye aldığı tüm faili meçhul cinayetleri aydınlattığını vurguladı.