Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın,"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dediği, ömrünün büyük bölümünü geçirdiği "Atatürk Müze Köşkü", 29 Ekim 2023'te tamamlanan restorasyonunun ardından yaklaşık 4 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yakın kurmaylarıyla 28 Ekim 1923'teki akşam yemeğinde bir araya gelerek, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dediği ve ömrünün büyük bölümünü geçirdiği "bağevi", 1950'den bu yana "Atatürk Müze Köşkü" adıyla halka açıldı.

Meydana gelen bozulmaları durdurabilmek amacıyla da 2022'de Milli Saraylar Başkanlığınca yeniden restorasyonuna başlanılan köşk, tadilatların tamamlanmasıyla Cumhuriyet'in 100. yılında kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

