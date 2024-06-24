İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i kırmızı kategoride aranan, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sultan Dağ ile Zeynep Nibat'ın Batman kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-45" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleriyle J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temasın sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Bakan Yerlikaya, bayram tatili süresince kahraman jandarma komandoları tarafından 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.