İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin ölümü, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 30 Aralık’ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Y.Y. (20), bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Bebeğin 5 Kasım’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldiği, 7 Kasım’da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği öğrenildi. Ancak bebeğin hayatını kaybettiği gün yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme tespit edildiği belirtildi.

Anne Y.Y’nin, bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybetmesine rağmen 112’yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı belirlendi. Ayrıca annenin, son 3 gündür bebeğin beslenmediğine dair çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine Y.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, annenin nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu belirtilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla yürütülen adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli tıp raporu ve detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.