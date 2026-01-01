Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği “D.I.S.C.O.”, aksiyon ve komediyi bir araya getiriyor. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın başrollerinde olduğu film, teşkilattan uzaklaştırılan ajan Ertan ile onun izinden gitmeye çalışan Zafer’in eğlenceli ve tempolu macerasını konu alıyor.

Korku severler için haftanın öne çıkan yapımları arasında “Sessiz Gece, Kanlı Gece” yer alıyor. Film karanlık atmosferi ve gerilim dozu yüksek hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Serinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.

Bak Postacı Geliyor filmi, 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman’ın, imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu ediniyor.

Yan Yana filmi boyundan aşağısı felçli zengin bir aristokrat olan Refik ile, İstanbul’un yoksul mahallelerinden birinde yaşayan, geçmişi karışık, enerjik ve hayat dolu bir genç olan Ferruh arasında gelişen sıra dışı dostluğu konu alıyor.

Uykucu filminde Ferman, “Masa” adlı gizli örgütün eski ajanları yok eden tetikçisidir. Bir infaz sırasında tanıştığı Saye’ye âşık olur. Onu öldürmek yerine Masa’ya dahil eder ve ikisinin hayatı geri dönülmez biçimde değişir.

Animasyon cephesinde ise “Zootropolis 2” ile “Tom ve Jerry: Kayıp Pusula” çocuklara ve ailelere hitap eden maceralarıyla vizyondaki yerini alıyor.

Yeni yılın ilk günlerinde karlı havada sinemaya gitmek isteyenler için Kahramanmaraş Cinemaximum bilet fiyatları tam 250 TL, öğrenci 235 TL olarak uygulanıyor.