Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 35 yaşındaki Çiğdem Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi olan Keskin’in ölümü, bölgede KKKA vakalarına karşı endişeleri yeniden artırdı.

Kene ısırması sonucu bulaştığı düşünülen KKKA virüsü, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında Türkiye’nin İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülmeye devam ediyor. Çiğdem Keskin’in KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı, ancak kısa sürede durumunun ağırlaşarak yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, keneler yoluyla insanlara bulaşan ve yüksek ateş, kas ağrısı, iç kanama gibi belirtilerle seyreden viral bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilen KKKA, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimleri tehdit etmektedir.

Uzmanlardan Uyarı: Kene Isırıklarına Dikkat!

Sağlık uzmanları, özellikle Sivas, Tokat, Çorum, Erzurum ve Yozgat gibi KKKA riski taşıyan illerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Tarla ve açık arazilerde çalışanların uzun kollu giysiler giymesi, vücutlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve kene ısırığı durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları öneriliyor.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Çiğdem Keskin’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için detaylı laboratuvar incelemeleri sürerken, sağlık yetkililerinden resmi açıklama bekleniyor.