Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde 19.30 sıralarında Ali H.Ö. (30) ile H.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde tartışma çıktı.

Kaldırımda kavgaya dönüşen olaya sonradan dahil olan kimliği belirsiz bir kişi Ali H.Ö.’yü kasığından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklayan şüpheliyi tanımadığını söyledi

Bıçaklayan şüpheliyi tanımadığını söylerken H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kavga anı ve bıçaklayan şahsın olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.