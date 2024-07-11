Yapılan inceleme sonucunda, düğün evinde ateş ettiği tespit edilen 4 şahsın kimlikleri belirlendi. Bu şahıslar arasında 2 mahalle muhtarı da bulunuyordu.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Aramalarda 1 adet Kılınç 2000 Light marka taşıma ruhsatlı beylik tabancası, bu tabancaya ait bir boş şarjör ile 95 adet 9 mm çapında fişek bulundu. Ayrıca, 51 adet 9 mm çapında boş tabanca kovanı, 52 adet boş kurusıkı tabanca kovanı ve 1 adet boş kurusıkı fişek ile 1 adet kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

Düğün eğlencesi yapılan mekanda ise OYİT unsurları tarafından 8 adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat malzemeleri jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düğün sahibi hakkında “Suç Bildirmeme” suçundan da soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 2 mahalle muhtarı ve diğer 2 şahıs ise “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma” suçlarından dolayı adli ve idari işlem yapılması için Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt