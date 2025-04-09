Otizm spektrum bozukluğuna dikkat çekmek, toplumda farkındalık ve duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte renkli ve anlamlı anlar yaşandı.

Yürüyüşe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya’nın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, otizmli bireyler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar ellerinde pankartlarla yürüyüşe renk kattı. Yürüyüş güzergâhı boyunca otizme dair bilgilendirici broşürler dağıtıldı, toplumsal farkındalık oluşturmak adına çeşitli sloganlar atıldı.

Yürüyüş sonunda mavi uçan balonlar gökyüzüne bırakıldı, yüz boyama etkinlikleri yapıldı ve çeşitli stantlar kurularak eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Etkinlik sonunda farkındalık yürüyüşüne katılan protokol üyeleri otizm konusunda toplumun her kesimine görev düştüğünü vurguladı.