Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Burada Yapmış Olduğu Konuşmada Birlik Ve Beraberlik İçerinde Kahramanmaraş’ın Geleceği İçin Çalışacaklarına İşaret Etti.

Kmtso'nun Kahramanmaraş'ın Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Çalışmaları Hakkında Bilgi Veren Başkan Buluntu Yapılacak Olan Otel Projesini Üyelere Anlattı.

Kentin Büyük Bir Problemi Olan Atık Su Konusuna Da Değinen Başkan Buluntu Bu Sorunun En Kısa Sürede Çözüme Kavuşturulacağını İfade Etti.

Ardından Başkan Buluntu Hava Alanı Konusundaki Sıkıntılarında Bir Bir Giderildiğine Dikkat Çekerek Sürecin Sonuna Gelindiğini Vurguladı.

Kahraman Kentin Organize Sanayi Yatırımları Hakkında Da Bilgiler Veren Başkan Buluntu Şehrin Katma Değerinin Bu Sayede Daha Yükseğe Çıkarılacağını Söyledi.