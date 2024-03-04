Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize 55 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabından operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-3 operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı suç örgütlerinin çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 55 şüpheli yakalanırken, 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

