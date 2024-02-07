Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “Kafes-37” operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi. Toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı organize suç örgütleri çökertildi. Ayrıca, örgüt elebaşları başta olmak üzere 42 örgüt üyesi yakalandı.

Operasyonlar sonucu 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.