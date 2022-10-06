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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı görenler iki aracın arasına sıkışan Tunç'un yardımına koştu.

Saat 11.00 sıralarında durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüs şoförü İlhami Teker ise bilinmeyen bir nedenle aracını durduramadı ve İrfan Tunç'a çarptı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç, aracını Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan perona çektikten sonra radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti.

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