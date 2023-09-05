Hindistan'ın Odisha eyaletinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında...
Eyaletin başkenti Bhubaneswar'da şiddetli yağışlarla birlikte 2 saatte 61 bin yıldırım düştü.
En az 12 kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.
Perşembeye kadar devam edecek
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününe kadar süreceğini belirterek vatandaşları yıldırım çarpmalarına karşı uyardı.
IMD, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verirken diğer bölgelerde de sarı alarm verdi.
Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 400 bin rupi maddi yardımda bulunulacağı belirtildi.
Hindistan'ın doğu kesimlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu bu aylarda sık sık yıldırım düşüyor.