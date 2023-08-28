İzmir’de yaşayan 38 yaşındaki oto elektrik ustası Mehmet Ardil, ikiz erkek çocukları olunca günde iki paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı.

Elinde bulunan 2004 model midibüsü nasıl karavana çevirme kararı aldığını anlatan Ardil,

Midibüsü satmayı düşünüyordum. Sonra çocukluk arkadaşımın yapmış olduğu karavanı gördüm ve bu benim çok hoşuma gitti. Bende karavan yapmaya karar verdim ve 2 yıl boyunca sigara paralarının hepsini bu işe harcadım. İyi ki de bırakmışım, iyi ki de yapmışım. Çok güzel bir şey oldu. Hereksin de sigarayı bırakmasını tavsiye ederim.

dedi.

"Yaklaşık 200 bin liralık maliyet oldu"

Yetişkin 4 insanın rahatça yaşayabileceği tam teşekküllü bir karavan dizayn ettiğini belirten Ardil,

Midibüsün ilk önce koltuklarını söktüm ve zemin ile tavana komple ahşap döşedim. Mobilya kısımlarını arkadaşımla birlikte yaptık. Elektrik aksamını tamamen kendim yaptım. Hatta güneş panelleriyle çalışan klima taktım. Karavandaki birçok işin işçiliğini ben yapmama rağmen yaklaşık 200 bin liralık bir maliyet oldu.

diye konuştu.

Karavana evi sığdırdı

Odunlu şöminesinden, televizyonuna, midibüsün iç ve dışarısındaki projeksiyon sisteminden birçok detayın düşünülüp hazırlandığı karavanda ailesi ile birlikte tatil yapmayı sevdiğini ifade eden Ardil,

En son Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar bölgesine tatile gittik. Bundan sonra Karadeniz turu yapmayı düşünüyorum ama Türkiye’de biraz kamp alanı sıkıntısı var. Gittiğimiz de genellikle dolu oluyor o zamanda biz dışarıda kalınca sıkıntı yaşıyoruz. Ancak ikizlerim karavan hayatını çok seviyor. İmkanlar dahilinde akşamları aracın dışındaki tenteyi aşağı indirerek projeksiyon perdesi olarak kullanıyoruz. Açık hava sineması gibi bir ortam oluşuyor.

şeklinde konuştu.

Otobüsü karavan yapmak istiyor

Daha öncesinde de klasik arabadan ufak bir karavanım vardı diyen Ardil,

Şu an bu karavanımız var. Bir sonraki hedef ise büyük bir otobüs alıp, Cabrio aracımı da bagajına koyup o şekilde dizayn etmek olacak. Karavan hayatının zevki çok ayrıdır. Herkese tavsiye ederim.

ifadelerini kullandı.