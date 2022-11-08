İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı 28 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

Şahısların ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin 5'i Kara Kuvvetleri, 8'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 4'ü muvazzaf 14 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 13 askeri okul öğrencisi ve 1 ihraç polis memuru olduğu açıklandı.

15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı

Mersin merkezli 3 ilde de FETÖ operasyonu vardı.

Aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari ve Kars'ta eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin diğer zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

İstanbul'da 27 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin FETÖ'nün ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

Aralarında Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 Astsubay, 4 Subay ile ihraç edilen 2 eski askeri personelin de bulunduğu toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.