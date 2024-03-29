İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, 'Gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Çok sayıda dijital materyale el konuldu.



