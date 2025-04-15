Askeri uçakla memleketine getirilen şehit Tokyürek için Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Tören mangasınca askeri uçaktan alınan Tokyürek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Tokyürek'in öz geçmişi okunurken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
Evli olduğu öğrenilen Tokyürek'in cenazesi, yarın Narmanlı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Palandöken İlçesi Sığırlı Mahallesi mezarlığına defnedilecek.