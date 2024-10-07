Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle sohbet eden Yasım, burada yaptığı konuşmada, KSÜ'nün büyük bir aile olduğunu belirtti.

6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından hızla devam eden normalleşme süreciyle birlikte KSÜ ailesine yeni öğrencilerin katıldığını hatırlatan Yasım, gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, ülkeye faydalı bireyler olmalarını sağlamak için her türlü imkanı sunduklarını aktardı.

Öğrencilerin görüşlerini ve düşüncelerini almanın kendisi için kıymetli olduğunu anlatan Rektör Yasım, "Üniversite kampüsümüz Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri. Akademik anlamda da bünyemizde bulunan hocalarımızın her biri alanlarında tecrübeli. Burada iyi bir eğitim alacağınızdan şüpheniz olmasın. Biz, sizin en iyi eğitimi alarak buradan mezun olmanız için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Her öğrencimiz bu ailenin önemli parçası." Diye konuştu