2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği projeler ve sektördeki yenilikçi adımları ile dikkat çeken Akedaş Elektrik Perakende, bu yıl boyunca önemli bir ivme kazandı. Şirket, müşteri odaklı yaklaşımı, sürdürülebilir enerji çözümleri ve dijitalleşme adımlarıyla büyümesini sürdürdü.

2025 yılı için belirlenen hedefler, şirketin sektördeki liderliğini pekiştirmeyi ve daha sürdürülebilir, verimli bir enerji yönetimi sunmayı amaçlıyor. Akedaş, yeni dönemde teknoloji ve inovasyon odaklı projelere yatırım yaparak, müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

Toplantıya katılan Akedaş Elektrik Perakende yöneticileri, şirketin 2025 yılına dair planları hakkında detaylı bilgiler verirken, tüm çalışanların katkıları ile bu hedeflerin daha da ileriye taşınacağına vurgu yaptılar.

Akedaş Elektrik Perakende, sektördeki büyümesini sürdürmeyi ve enerji alanında daha yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketin 2025 yılı hedeflerine ulaşmak için gerekli adımlar atılacak ve sektöre değer katmaya devam edilecek.