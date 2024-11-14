Dolunay, Türkiye saatiyle 00.28’de tam parlaklığa ulaşacak; ancak bu muhteşem gökyüzü olayı, gökyüzü meraklıları için bir ya da iki gün öncesinden itibaren tam dolunay şeklinde görülebilecek.

Kasım ayının dolunayı, gökyüzünde başka bir göz kamaştırıcı manzarayla birlikte olacak: Boğa takımyıldızında, dolunayın hemen yanında yer alan Pleiades (Ülker) yıldız kümesi, gökyüzü gözlemcileri için eşsiz bir fırsat sunacak.

Ancak dolunayın parlaklığı nedeniyle yıldız kümesinin tüm ayrıntılarını görmek güç olabilir.

Dolunay’ın yanı sıra gökyüzünde dört gezegen daha gözlemlenebilecek. Gün batımından hemen sonra, güneybatı yönünde alçak bir konumda beliren Merkür, kısa bir süre sonra ufkun altına inecek.

Ardından Venüs, güneybatı gökyüzünde, Merkür'den daha yüksek bir konumda parlayacak. Gece yarısına doğru ise Satürn, güneyde soluk sarı bir renkte görünecek.

Gece boyunca doğu yönünde yükselecek olan Jüpiter ve Mars da bu gökyüzü şölenine katılacak.

Gözlem yapmak isteyenler için Kunduz Ayı’nın bu yılki son süper ay olduğunu hatırlatalım; bir sonraki süper ay için uzun bir süre beklememiz gerekecek.

Bu muhteşem gökyüzü olayını fotoğraflamak isteyenler için, dolunay çekim rehberleri ve doğru ekipman önerileri de oldukça faydalı olabilir.