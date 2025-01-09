Dolar ve euro gibi döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirirken Külçe altın, istikrar ve ekonomik krizlere karşı koruyucu özelliğiyle yatırım araçları arasında ön plana çıktı.

Vatandaşlar, altının uzun ömürlü kazandırdığını ifade ederek, ekonomik kayıplar karşısında güvenli bir liman olan toprak arsa almaya yöneldi.

Altının yanı sıra toprak da 2024'te tercih ettiği yatırımlar arasında yer aldı. Gayrimenkul ve arazi yatırımlarına olan ilgi, hem güvenli bir yatırım aracı olması hem de uzun vadeli yüksek kazanç sağlaması nedeniyle arttı.